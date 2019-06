– Vi gjør det på Myre-metoden

Pluss

Det kom frem i teknisk hovedutvalg sitt møte tirsdag, hvor blant annet miljøgata ble plukket frem og sett på, og hvordan fremtidens Stokmarknes sentrum skal bli. Det har vært ymtet ønsker om et «Hadsel-senter» i sentrum, noe spesialrådgiver i kommunen, Hans Christan Haakonsen føler seg trygg på at fylkeskommunen vil sette foten ned for. De har allerede sagt det er en prioriteringsliste når det gjelder hvem som får bygge kjøpesentra, og nøkkelordet er regionsenter.