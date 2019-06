Har gitt kurs til andre enn egne elever

Pluss

Den 6. juni kunne VOL fortelle at Fylkesmannen i Nordland undersøker sjåførutdanningen på Melbu etter en bekymrinsmelding fra Statens vegvesen. Seniorrådgiver Eirik Arntsen ved utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen i Nordland hadde fått tips om at andre enn skolens opptatte elever hadde fått opplæring og at det i så fall er ulovlig.