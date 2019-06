Cermaq vil ha mer laks i to lokaliteter. Får nei av Øksnes kommune

Pluss

Cermaq Norway AS har søkt om areal- og biomasseøkning for lokalitetene Gisløy S og Langøyhovden i Øksnes. Hovedutvalg for teknisk sektor påpeker overfor Fiskeridirektoratet, som tar endelig avgjørelse rundt søknaden, at det er kommet innsigelser på begge og mener disse må tas til følge.