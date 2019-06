– Om styret går for innstillingen, blir dette ei suksessoppskrift for LoVe og Nord universitetet

Ordfører i Hadsel, Siv Dagny Aasvik jubler forsiktig over innstillingen til rektor ved Nord universitetet. Hun er sikker på at om styret går for innstillingen, så vil det være en suksessoppskrift for Lofoten og Vesterålen samt Nord Universitetet.