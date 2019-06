Mistenker at elev ble krenket av skoleansatt

Pluss

– I utgangspunktet fastsetter vi tiltak når skolen har brutt aktivitetsplikten. I denne saken finner vi det ikke aktuelt. Det begrunner vi med at skolen etter vår vurdering allerede har igangsatt egnede og lovlige tiltak for å sørge for et godt og trygt skolemiljø. Vi finner også at tiltakene samlet sett er tilstrekkelige. Vi pålegger derfor skolen å videreføre skolens allerede igangsatte tiltak, skriver assisterende utdanningsdirektør Gunn Skjerve i et vedtak til Sortland kommune.