Ber politikerne vente med miljøgata-ja til de kjenner konsekvensene og vet prisen:

– Det er allerede presset å drive butikk i sentrum

– Jeg vil be politikerne om å stoppe saken om Miljøgata slik at vi får en skikkelig redegjørelse. For dette er å gjøre prosessen i feil rekkefølge, mener forretningsdrivende Eilert Ellingsen på Stokmarknes.