Bjørn Amundsen er dekningsdirektør i Telenor:

– Vi kan ikke bygge ut over alt. Vi må ha fokuset på der folk bor

Bjørn Amundsen er dekningsdirektør i Telenor. Med mer enn 200 årlige reisedøgn regnes han for å være blant dem som kjenner Norges geografi best, og han er godt kjent med at det er steder i Vesterålen der dekningen er dårlig.