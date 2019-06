Marte Benberg fikk ny sjanse i arbeidslivet takket være lokalbutikken

Pluss

– I dag har jeg signert arbeidskontrakt og er utrolig glad, sier Marte. Hun kom til Bunnpris gjennom Vesterålen Vekst for å forsøke å finne sin plass i arbeidslivet. Hun forteller at etter at hun kom inn i Nav-systemet, så kom tankene; «hva om jeg aldri kommer i jobb», «Hva om jeg ikke finner noe jeg liker».