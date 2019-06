– Tiltalte trigges av kniver

Pluss

Et vitne med relativt nær tilknytning til tiltalte, forklarte at tiltalte de senere år har hatt en utvikling der hun tyr til selvskading i stedet for å ta ut sin frustrasjon og sinne på andre. Vitnet beskrev også tiltalte som en mer fungerende person i dag sosialt sett enn hva tilfellet har vært tidligere.

– Trygge rammer og faste helsearbeidere over tid har nok hjulpet på den utagerende adferden hennes. Men når hun først utagerer i dag er det nok blitt mer voldsomt enn før, utdypet dagens første vitne i straffesaken.

Innrømte straffskyld for knivstikking Statsadvokaten i Nordland la mandag i Vesterålen tingrett ned påstand om forvaring for en kvinne fra Vesterålen som innrømmet å ha stukket en person i magen med kniv, samt flere andre forhold. Det er satt av tre dager i retten til saken.

Også neste vitne bekreftet at tiltalte har en tendens til å ty til selvskading når hun blir frustrert eller opplever uro.

– Det er hyppige tilfeller av selvskading for tiltalte, og nesten hver dag vi er på jobb, uttalte vitnet som jobber i helsevesenet og tett på tiltalte.

Vitnet beskrev videre at historisk kunne han oppleve at tiltalte både sparket, slo og bet når hun ble utagerende, noe som ikke er tilfellet i dag.

– Nei, i dag tyr hun som sagt i større grad til selvskading når hun blir frustrert, utdypet vitnet.

«Går i rødt»

Neste person i vitneboksen omtalte tiltalte som en person med adferdsforstyrrelser, der hun av og til «går i rødt», slik vitnet beskrev.

– Ved en hendelse skal du ha blitt sparket i låret av tiltalte, kan du beskrive situasjonen? Spurte aktor Erik Thronæs.

– I dette tilfellet befant vi oss i boligen tiltalte bor i, der vi også driver tilsyn. Plutselig kom en kaffekopp i full fart i veggen, og jeg skvatt skikkelig til. Tiltalte stod da i sofaen og jeg gikk mot henne. Da skal jeg i følge journalen ha fått et spark i låret, uten at jeg i dag husker akkurat dette. Jeg husker kun episoden med kaffekoppen, redegjorde vitnet.

Aktor leste så opp hele journalnotatet og vitnet bekreftet at innholdet stemmer.

– Det høres helt korrekt ut når du nå leser dette opp, uttalte vitnet.

Flere vitner gjennom dagen bekreftet tiltaltes utagerende adferd over flere år, og beskrev episoder med direkte truende oppførsel. Ett vitne beskrev at han i et tilfelle måtte holde tiltalte fast, hvor tiltalte påførte ham til dels kraftige bitt.

– Det er mange slike episoder opp gjennom årene, fastslo vitnet.

– Tiltalte er farlig

Da en kommunal leder innen helseområdet inntok vitneboksen, og fortalte om tiltaltes problemer under oppvekst og skolegang, brøt tiltalte sammen i gråt og måtte forlate rettssalen mens vitnet fortsatte sin redegjørelse. Lederen berettet blant annet om en oppvekst preget av store problemer med utagerende oppførsel på mange ulike måter og tilpasset oppfølging fra den aktuelle kommunen.

– Jeg har rett og slett vært redd for mine ansatte ved flere anledninger. Tiltalte har store og sammensatte problemer det er vanskelig å hanskes med. Vi mener også at hun trigges av kniver, og hun har ved flere anledninger forsøkt å stikke etter folk med kniv, kunne vitnet fortelle, som også bekreftet at tiltalte har store utfordringer med tanke på selvskading.

Vitnet gikk så langt som å beskrive tiltalte som direkte farlig, både for seg selv og for andre.

Forvaring i kvinnefengsel

Aktor åpnet sin innledning i går med å legge ned påstand om forvaring for tiltalte, en reaksjon som sier at dersom det er stor fare for at lovbryteren kan komme til å gjenta forbrytelsen eller regnes som en fare for samfunnet, kan tiltalte dømmes til en tidsubegrenset forvaringsdom.

I dag fikk retten en nærmere innføring av en ekspert fra Kriminalomsorgen rundt begrepet forvaring, og hvilke muligheter for soning som fins. Eksperten fortalte at det er Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt i Oslo som er anstalt for kvinnelige forvaringsdømte i Norge.

– Det er normalt at domfelte blir overført til Bredtveit for soning, og der det i etterkant gjennom en rettsavgjørelse kan åpnes opp for prøveløslatelse og alternative måter å behandle domfelte, redegjorde eksperten.

En måte å gjennomføre en forvaringsdom på, kan være at domfelte etter prøveløslating blir overført til en kommune for behandling, i enten institusjon eller annen tilrettelagt bolig. Kommunen kan da få refundert sine utlegg til opplegget fra Kriminalomsorgen, opplyste eksperten.

Rettssakens siste dag er i morgen, da noen flere vitner skal avhøres før aktor og forsvarer gjennomgår sine sluttprosedyrer.