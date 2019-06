Not #metoo?

– Det er et fryktelig langt steg fra at Markus Sanden vil snakke med folk – til og med jenter – på trikken, til at norske turister tar med seg mindreårige unger tilbake til hotellrommet etter en fuktig fest. Og akkurat denne balansegangen må vi være oss veldig bevisst, slik at det ikke skytes bare fra hofta og i blinde, men man stødig tar sikte på skadedyrene som skal tas, skriver Cato Håkonsen På en fredag.