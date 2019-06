Avinor med uttalelse om nytt indistriområde øst for Børøya:

– Nye skorsteiner med røyk kan ikke aksepteres på grunn av flysikkerheten

Et nytt industriområde er under utbygging øst for Børøya. Avinor påpeker at båttrafikk til og fra industriområdet kan bli pålagt ferdselsrestriksjoner. Og ved en eventuell forlengelse av rullebanen, vil restriksjonene rundt lufthavna blir enda strengere.