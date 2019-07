Andøy kommune vil ha penger fra Samskap

Pluss

Det er etter forstudien til prosjektet «Næringsvennlig kommune», som også er finansiert med omstillingsmidler, at det har vist seg at Andøy kommunes nettside ikke holder mål. Derfor skal det nå gjennomføres et forprosjekt på til sammen 280 timeverk og til en kostnad på 418.000 kroner for å finne ut hvordan nettsiden bør være.