I Vesterålen råder rekkeviddeangsten

Mens markedsandelen for elbiler på landsbasis nærmer seg 50 prosent, er tilsvarende tall for Vesterålen 15 prosent. – Bilene må ha egenskaper som gjør elbilene er et reelt alternativ, og det har de ikke i dag, sier Camilla Ryste i Norges automobilforbund (NAF).