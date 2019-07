Navarsete hinter om nye toner i Andøya-debatten

– Det går rykter om at vedtaket ikke står seg over tid

– Vi vet at USA/Nato ikke gir slipp på Andøya flystsjon, og det går rykter om at dette er et vedtak som ikke står seg over tid, sa Liv Signe Navarsete onsdag kveld. Men hun vil ikke utdype dette videre.