Omsatte for 550 millioner i 2018

Det er ikke mange selskaper i Vesterålen som kan skilte med omsetningstall som selskapet Arvid Nyborg AS. Morselskapet Arvid Nyborg AS har en selskapsstruktur som innbefatter datterselskapene Sortland Auto AS, Autogruppen AS og Sortland Bilsenter, alle med forretningsadresse Sortland, samt Konsernet Biltrend AS i Tromsø, som Nyborg eier 50 prosent av. Den andre halvdelen eies av Per Molund Invest As. Arvid Nyborg eier 100 prosent av Arvid Nyborg AS.