Klarsynte bistår i søkene etter Truls Johansen utenfor Øksnes

Pluss

Nylig fikk VOL et tips fra en leser: Det blir brukt klarsynte i jakten på Truls Johansen utenfor Øksenes. Vi kontaktet André Reinholdtsen som har fortsatt søkene på eget initiativ. Vi forventet at dette var et sensitivt tema som de involverte ikke ville snakke om. Dersom det i det hele tatt var noe i påstandene. Men André Reinholdtsen har ikke det minste imot å snakke om det:

–Jovisst, vi har hatt en god del hjelp fra slike. Vi har hatt en grei tone med de klarsynte. De har henvendt seg fra forskjellige deler av landet. Vi har hatt kontakt med de fleste gjennom telefon og e-post. De klarsynte mener de har fått meldinger og budskap om hvor Truls befinner seg.





–Andre gener og antenner enn oss

Reinholdtsen understreker at søkene har vært basert på konkrete tekniske forhold, som studier av havstrømmer og kart og ikke opplysninger fra de klarsynte: –De klarsynte bidro mest med detaljer. De ga oss også input. Slike ting som gjør det lille ekstra, at man orker å gå videre og jobbe videre.

Reinholdtsen forteller at de klarsynte ikke bare var en inspirasjonskilde. Noen ganger var budskapene fra «den andre siden» skremmende nær den mer materielle virkeligheten søkene hadde avdekket:

–Det interessante er at opplysningene fra de klarsynte stemte overens med informasjon vi hadde fra før. Dessuten overensstemte meldingene fra flere av dem med hverandre, uten at de hadde hatt kontakt. Det gjør det mer troverdig og man må man tenke seg om. De har nok noen andre gener og antenner enn vi har.

–Folk kommer til meg med tunge, vanskelige temaer

En av de klarsynte er Agnes. Det er ikke hennes egentlige navn. Hun forklarer at hun kommer fra et lite sted der alle kjenner hverandre. Da det ble kjent at Agnes hadde klarsynte evner fikk hun mange rare reaksjoner. Folk trakk seg unna henne: –Jeg fikk alle slags merkelige reaksjoner. Noen spurte om jeg kunne se alt de gjorde. Andre torde ikke lenger gå på kafe med meg. Selv gamle venner. De trodde jeg «fikk inn» alt mulig rart.

Agnes forteller at hun ikke lenger går åpent ut med evnene sine. –Det tar veldig mye energi. Det er ofte tunge, vanskelige temaer folk kommer til meg med. Samtidig understreker Agnes at hun er opptatt av det etiske. –Hvis mennesker oppsøker meg med alvorlige sykdommer spør jeg om de har hatt kontakt med leger og sender dem rett videre. Jeg er opptatt av det etiske. Det er så mange useriøse i dette miljøet.





–Jeg er sikker på at han lå akkurat der

Da hun leste at Truls Johansen var savnet i fjor sommer ville Agnes gi sitt bidrag. I motsetning til de fleste klarsynte tok hun turen til Øksnes for å bidra i søket. Jeg spurte Agnes hvordan hun går frem i slik situasjon: –Når jeg leter etter noen ber jeg hjelperne mine gi meg et tegn. Jeg ber dem gi meg mest mulig konkrete spor og bilder. Agnes forteller at tegnene ofte kommer som bruddstykker: –Jeg kjenner det både i kroppen, synet og hørselen. Det er som et puslespill og jeg må sette det sammen til et bilde.

Agnes mener puslespillet hun satte sammen utenfor Øksenes viste henne hvor Truls hadde forsvunnet: –Jeg er ganske sikker på at han var like i nærheten. Da vi kom til et bestemt sted gikk jeg ned for full telling. Jeg gråt og følte at tårene kom. Jeg var sikker på at han var akkurat der. Det var så sterkt at jeg måtte be dem ta meg inn til land. Da vi la ut på nytt skjedde det samme igjen på akkurat de samme koordinatene. Det skjedde to-tre ganger akkurat på samme sted.





–Man kan føle langt tilbake

Mens Agnes brukte «evnene» sine i en av båtene, arbeidet André Reinholdtsen med moderne høyteknologi i en annen – med en ROV eller fjernstyrt undervannsfarkost. Fra båten sin så Reinholdtsen at Agnes fikk mange meldinger: – Vi så jo det hun opplevde og hun påviste mange plasser. Samtidig sier lokalkjente Reinholdtsen at det har vært mange forlis i havområdet gjennom tidene: –Det ligger nok mange omkomne der ute på holmene. Det har vært mange jekteforlis, særlig den gang fangsten fra Vesterålen ble skipet til Bergen. Agnes innrømmer også at det er vanskelig å si om meldingene er gamle eller nye: –Man kan føle langt tilbake, sier hun.

Til sist spør jeg Agnes om hun «så» hva som skjedd med Truls. Hun trekker hun på det. – Jeg fikk et helt klart bilde av hva som skjedde. Men akkurat det vil jeg ikke fortelle deg nå.