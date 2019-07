I 2009 startet denne gjengen på Sortland barneskole. Vi møtte dem igjen da de gikk ut av tiende

For ti år siden startet et nytt kull med førsteklassinger, født i 2003, på Sortland barneskole. I den anledning var VOL/Sortlandsavisa til stede for å ta bilde av smårollingene. Vi tok også bilde av dem da de var ferdig med syvendeklasse for tre år siden. For å fullføre sirkelen, samlet vi elevene til en siste klassefotografering i forbindelse med at de nylig gikk ut av ungdomsskolen.