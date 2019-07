Alle fem siktede er løslatt

Pluss

– Politiet definerer ingen av de fem siktede som en umiddelbar trussel for noen, beroliger fungerende leder for politiet i Sortland, Geir Bendiksen.Mandag kveld var etterforskningen etter lørdagens knivstikking i Sortland inne i sluttfasen. Fungerende leder for politiet i Vesterålen Geir Bendiksen forklarte at det som gjenstod var det siste vitneavhøret samt analyser av videopptak fra det aktuelle området. Bendiksen forteller til VOL at etterforskningen nå er avsluttet og har gitt konkrete resultater.