Øksnes desidert størst på fisk

Pluss

Fiskeridirektoratets oversikt over fiskefangster så langt i 2019 viser at det kun på Værøy er landet mer fisk enn i Øksnes i hele Nordland fylke. På Værøy har de så langt tatt imot nesten 38 000 tonn fisk, noe som utgjør 18,4 prosent av totalen for fylket.