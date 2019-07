Biltrend-konsernet kaster ut Opel

Pluss

– Da kontrakten gikk ut, fikk jeg beskjed om at vi kunne selge bilmerket til april neste år. Men jeg er ikke interessert i å være forhandler for noen som har sagt oss opp. Derfor har jeg bedt Teknisk Bureau om å ta imot Opel umiddelbart, sier Per Molund. Han eier 50 prosent av Biltrend-konsernet og er daglig leder i Biltrend Tromsø.