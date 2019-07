Lover kjemikaliefri lusebehandling for å beskytte Tysfjord-hummeren

Pluss

I januar fikk Nordlaks Oppdrett AS avslag på søknad om å opprette en ny lokalitet Bergkråa for matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret i Haukøyfjorden i Tysfjord kommune. Etter at selskapet har klaget og gjort nye vurderinger av sin avlusningsstrategi, skal Fylkesmannen nå se på saken på nytt.