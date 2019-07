10 ting å finne på i sommervarmen

Pluss

Å ha ferie handler om å ta seg tid til å gjøre ting man vanligvis ikke gjør i hverdagen. Du trenger ikke reise hjemmefra for å finne feriefølelsen. Faktisk trenger du ikke ha ferie i det hele tatt! Et par timer fri før etter jobb kan være nok. Her er ti sommeraktiviteter som fint lar seg gjennomføre uten å reise bort.