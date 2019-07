Fiskeindustrien i Vesterålen vil ha både tog og bedre vei

Pluss

Etter oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Jernbanedirektoratet sendt et oppdatert kostnadsanslag og samfunnsøkonomisk analyse for en jernbane fra Fauske til Tromsø (Nord-Norgebanen) ut på høring. Analysene viser at en fullt utbygd Nord-Norgebane vil koste over 100 milliarder kroner.