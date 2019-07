Andøya Spaceport ved Nordmela:

Andøyfiskerne kopler inn Norges Fiskarlag

– Dette er for komplisert for et lite fiskarlag. Derfor har vi koblet inn Norges fiskarlag og Nordland fylkes fiskarlag. Dette gjelder ikke bare Andøy og Øksnes, sier Odd Arne Mikkelsen i Andøy fiskarlag.