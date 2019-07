Har hatt 5.000 personer på kurs så langt i år

Pluss

– I og med at prosjektene vi jobber med er så forskjellige, er egentlig kursdeltakere det eneste vi kan vurdere hvor bra det går ut fra. I fjor hadde vi rundt 4.500 deltakere, og hittil i år nærmer vi oss 5.000. Dermed kan vi nok si at vi kommer til å passere fjoråret i år. Med akkurat hvor mye er vanskelig å si, for fordi at prosjektene er forskjellige, er også driftsmarginen forskjellig på disse, sier Lyngli.