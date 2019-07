Borettslag mener reduksjon av parkeringsplasser er bekymringsfullt:

Wedding: – Vil selvfølgelig forsøkte å ta hensyn

Borettslaget Markedsgaten 21 synes at det er bekymringsfullt hvis det legges opp til redusert parkeringsdekning for beboerne i det eksisterende leilighetskomplekset når «Bo i sentrum» bygges. Baard Wedding, som er en av aksjonærene i BW Markedsgaten AS, sier at de vil forsøke å ta hensyn til innspillene.