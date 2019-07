Robert planla ferietur Vesterålen - Porsgrunn med elbil

Pluss

For 14 dager siden satt jeg meg i min egen elbil. En Hyundai Ionic. Rekkevidde nå på sommeren er 23 mil. Vi var selvfølgelig spente. Vi skulle langt, jeg og jentungen. Helt «hjem» for min del, for å besøke familie og venner på sommerferie i Larvik. 160 mil en vei. Var alt tilrettelagt for denne turen? Fantes det ladere med passe mellomrom og fungerte de?