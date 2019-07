–  Vi sendte fem stykker. Bare fire kom hjem

Pluss

Over hele landet søker de som for åtte år siden ble påtvunget den vonde billetten til rosetoget en endestasjon. På de samme sosiale mediene som denne dagen lenker Maria Menas versjon av "Vårt Lille Land" og ord om at vi aldri skal glemme, sitter de som deler tankegodset som lå til grunn for at 77 liv ble stjålet.