Fortsatt uklare omstendigheter rundt helgens likfunn i Stokmarknes

Etterforskningen etter helgens likfunn i Stokmarknes pågår fortsatt. I går uttalte Sortland lensmannskontor til VOL:

– Vi har «frosset» åstedet og etterforskning pågår. Vi etterforsker bredt og arbeider ut fra mange teorier. Vi bruker mange ressurser på saken.

Etterforskningsleder Marita Johnsen ved Sortland lensmannskontor uttalte overfor NRK at avdøde hadde tilhørt et belastet miljø. Johnsen bekrefter i dag dette overfor VOL Noen flere detaljer rundt dødsfallet vil ikke politiet komme med så langt. Heller ikke om det dreier seg om et naturlig dødsfall eller om det er mistanke om en forbrytelse.

– Det jeg kan si for øyeblikket er at avdøde er fraktet til Tromsø til obduksjon. Vi forventer at den blir gjennomført i løpet av noen dager. Vi vil ha mer informasjon om saken når den foreløpige obduksjonsrapporten foreligger, sier etterforskningsleder Marita Johnsen ved Sortland lensmannskontor.