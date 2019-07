2018 ble enda et rekordår for Byggesystemer Vesterålen

Byggesystemer Vesterålen AS fikk et kjempeår i 2017, og økte omsetningen med 35 prosent og driftsresultatet med 102 prosent mot året før. Veksten stoppet derimot ikke her. I 2018 fikk bedriften rekordomsetning, da de omsatte for over 12,5 millioner kroner.