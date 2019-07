Nytt boligfelt med opptil 110 boenheter Sørlia:

Reager på økt trafikkmengde

Tre-Bo vil bygge et nytt boligfelt i Sørlia på Sortland med opptil 110 boenheter og økt trafikkmengde på over 400 biler per dag. Deler av boligfeltet skal ha adkomst mot Sørliveien, noe som får noen av beboerne i området til å reagere.