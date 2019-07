«Stort utbud av billig valgflesk. Handle nå. Kun i høst!»

Det er en vanskelig oppgave. Vær glad for at noen orker å ta den jobben for deg, du som skal stemme til høsten.

Pluss

Kampen om kommunestyreplassene er i gang. I alle fall blant rikspolitikerne – som ikke engang er på valg. De har for lengst meldt seg på høstens kommunestyrevalg med de merkeligste utspill. Plutselig er de for det de er imot og imot det de er for. De sier en ting i mediene og stemmer noe helt annet i Stortinget, eller når de fremmer forslag rundt kongens ord – altså i regjeringa. Håpet er selvsagt at det skal hjelpe lokallagene til å sanke stemmer i kommunestyrevalget. Noen ganger er det lett å tenke at det hadde vært bedre om de holdt munn.