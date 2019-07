Spar Stokmarknes gikk i minus i 2018:

Til tross for dette er styrelederen fornøyd

Bykuben Butikkdrift AS, som driver Spar Stokmarknes, hadde i 2018 et langt bedre regnskapsmessig år enn i 2017. Til tross for bedre resultater, gikk ikke selskapet i pluss.