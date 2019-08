Internasjonalt anerkjent patolog bidro til vending i saka rundt dødsfallet til Stig Anders Johansen

Pluss

I november 2018 ble Stig Anders Johansen funnet død på en veranda i Sortland. Liket lå under en presenning På det tidspunktet hadde avdøde vært død i omkring to uker og var meldt savnet. En kamerat av Johansen tilstod at de to hadde havnet i basketak og at han hadde tatt kvelertak på Johansen. Kameraten ble siktet for dødsfallet og tilbrakte seks måneder i varetekt. I begynnelsen av juli ble siktede løslatt. Saken er nå under videre etterforskning av politiet. Det var Bladet Vesterålen som omtalte dette først.