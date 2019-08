Sortland barnekor med første øving før Høyem-prosjekt

Pluss

Høyem vil framføre sangen Into the Sea. Barn og unge i hele Vesterålen inviteres nå til å komme og synge sammen med ham på scenen under åpningen av Seabed. Også Sortland barnekor blir med.

Se intervju med korets dirigent Mette Dyrnes i videoreportasjen i videovinduet.

I full gang med siste finish på «Seabed» 14. august åpner utstillingen «Seabed» i Kulturfabrikken på Sortland. Denne uken satte teamet bak i gang med å ferdigstille den spektakulære utstillingen.