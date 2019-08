Dronningruta gir ikke opp å bli Nasjonal Turiststi

Pluss

Øksnes kommune har over tid jobbet mot å få den populære turløypa Dronningruta tatt opp som Nasjonal Turiststi. Kommunen fikk 500 000 kroner i tilskudd av Miljødirektoratet for å ruste opp fasiliteter langs løypa, men kom aldri hundre prosent i mål med alle punktene som må oppfylles for å nå det endelige målet.