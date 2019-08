Egenkapitalen i pluss for Nye Totalnett AS:

– Kan senke skuldrene

Nye Totalnett AS og forløperen Totalnett AS var tidlig ute med å tilby internett til andværingene. Store tap i 2010 og 2011 gjorde at egenkapitalen var tapt. Men nå er den på pluss-siden igjen. – Nå kan vi senke skuldrene litt, sier daglig leder Roy Samuelsen.