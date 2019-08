Bjørn Ovik AS løfter omsetninga ytterligere i 2018

Pluss

Bedriften har base i Vestmarka industriområde på Sortland. Her har Bjørn Ovik AS egen tomt og administrasjonsbygg, i tillegg til service- og vedlikeholdshall der de utfører reparasjon og vedlikehold på eget utstyr.

Bedriften eies i dag av Ovik Eiendom AS. Som igjen eies av Bjørn, Ørjan og Bård Ovik.

Spesialister

Bjørn Ovik AS er spesialist på alle typer spesialtransport og montering av betongelement der man også foretar transport og montasje til komplett ferdige bygg.

Maskinparken til Bjørn Ovik AS er tilpasset bygg, anlegg og industri. Bedriften har blant annet mobilkraner opp til 250 tonns kapasitet, utleie av lifter, kranbiler, utileie av lagercontainere og selvheisende byggekraner. Bedriften har lang fartstid i sitt virke og 38 ansatte.

Blant oppdragene bedriften utfører er det stor spennvidde, alt fra montasje av Kvæfjord Helsehus på Borkenes, til henting av anker til Nordlaks sin havfarm, montering av nye radarer på ferga «Hamarøy», operatører på råvarelossing, bygging av Narvik ungdomsskole og montering av nytt smoltanlegg på Mølnarodden.

2018 2017 Omsetning 58.736.900 53.060.141 Kostnader 54.813.888 49.454.886 Driftsresultat 3.923.013 3.605.255 Ord. resultat før skatt 2.952113 3.560.828 Årsresultat 2.306.914 2.966.017

Strategi for mer vekst

Daglig leder Ørjan Ovik sier dette om fjoråret:

– Som det fremgår av regnskapet så har vi de siste tre til fem årene hatt ei voldsom omsetningsøknng. 2018 står for det største hoppet vi har hatt så langt, sier han.

– Vi har en strategi på at vi skal øke enda mer. Så det er på en måte planlagt av styret, den veksten, sier Ovik.

Fjoråret ble et spesielt hektisk år for bedriften.

– I tillegg til den daglige driften har vi flyttet inn i nytt bygg, og har rehabilitert det for 15-20 millioner kroner. Vi ar administrert arbeidet selv, men andre har utført dette. Og dermed ble fjoråret veldig hektisk, sier han.

Store jobber i hele Nord-Norge

– Vi har spesialisert oss på transport, kranbil og montasje betongelement Vi driver over hele Nord-Norge, sier Ovik som legger til at bedriften har hatt store jobber i hele landsdelen, fra Bjørnevatn og Kirkenes i nord, til Tromsø, Bodø, og Narvik.

– Vi er over hele Nord-Norge og vi er villige til å flytte oss. Du er nødt til å gjøre det, hvis du driver som oss. Vi er rigget for virksomhet over et større geografisk område, vi klarer ikke å holde oss med bare det som er i distriktet, vi må ut av distriktet. Det er også en strategi, sier han.

Selv om økningen i omsetning er imponerende, skulle man gjerne sett et enda bedre årsresultat.

– Vi er ikke fornøyd med resultatet, det er lavt

Vi er ikke fornøyd med resultatet det er lavt, men det er en knalltøff bransje, veldig lave marginer. Vi har hatt dårlig resultat i fjor også heller ikke efornøyd. Men det må vi prøve å gjøre noe med. Nå har vi hatt en voldsom omsetningsvekst og det koster penger det også.