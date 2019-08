Slutter med etterutdanning av yrkessjåfører på Melbu etter kritikk

Pluss

Inge Holm, som nylig gikk ut i permisjon som rektor ved Hadsel videregående skole, for å fungere som assisterende utdanningssjef i Nordland fylkeskommune, kommenterer i dag VOLs nyhetssak fra 6. august om at «Statens vegvesen vurderer å gi pålegg til yrkessjåførutdanningen på Melbu». Der viser VOL blant annet til dialog mellom skolen og Statens vegvesen, der vegvesenet så seg rødt til å komme med et varsel om pålegg til Hadsel videregående skole. Dette var knyttet til etterutdanning av sjåfører på Melbu.