Ankeoppgjøret mellom brødrene Wedding er avlyst

Pluss

I korte trekk handler saken om at firmaene Bernhard Wedding AS og Turistsenteret Eiendom AS saksøkte blant andre Baard Wedding AS for svindel under oppussing av Turistsenteret Eiendom sitt anlegg på Børøya. Mer konkret dreide det seg om at firmaene ble beskyldt for overfakturering av antall timer under oppussingen. Som resultat krevde Bernard Wedding og Turistsenteret motparten for 3,4 millioner kroner.