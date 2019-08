Gründerbedriften Framsikt i Bø vokser

Pluss

VOL ankommer Vinje i Bø en onsdag, der selskapet Framsikt holder til. Vi blir tatt vel imot av gründerduoen Halvor Walla, som bekler rollen som daglig leder, og salgsansvarlig Jo Inge Bræin. Tilbake i 2014 bestemte de seg for å etablere bedriften Framsikt, som hadde en visjon om å utvikle programvare og tjenester til hjelp for norske kommuner.

1 av 3 er kunder

I dag leverer selskapet tjenester til hver tredje norske kommune, og tilbyr nettbaserte verktøy for kommunal virksomhetsstyring, budsjettering og økonomiplanlegging, som igjen er praktiske og brukervennlige.

– Ja, det har gått veldig bra for selskapet siden oppstarten for fem år siden, og vi har vokst jevnt og trutt. Våre tjenester og programvareløsninger har blitt tatt veldig godt imot i kommune-Norge, der også mange kommuner har bidratt som pilotkommuner med selve produktutviklingen. Etter hvert som produktene har blitt ferdig utviklet har pilotkommunene gått over til å bli rene kunder, som abonnenter på våre tjenester. Vi er som sagt meget godt fornøyd med hvordan selskapet har utviklet seg – og det i lille Bø kommune, forklarer Walla i det selskapet har én av sine flere årlige «kick offer».

Når Framsikt holder en såkalt «kick off» samles selskapets ansatte fra hovedkontoret i Bø sammen med ansatte fra andre deler av landet for å møtes og samle ny energi til høstens arbeid.

Til daglig er det 15 ansatte som jobber på selskapets hovedkontor i Bø, og Framsikt har ansatte bosatt på Østlandet – og i India.

– Ja, vi har 14 dyktige ansatte i den indiske millionbyen Bangalore. Tidligere var disse innleide konsulenter, men vi valgte å ansette de i faste stillinger for å være sikre på å beholde de kloke hodene, utdyper Walla.

Fra skolebenken til Bø

Det er mange ulike arbeidsfelt Framsikts ansatte må håndtere. Produktutvikling, økonomi, markedsføring og IKT-kunnskap er bare noen områder de ansatte løser oppgaver innen. Noen av de ansatte på hovedkontoret i Bø er hjemvendte bøfjerdinger, mens andre igjen har tilhørighet andre steder i landet og har kommet rett fra skolebenken til en yrkestilværelse i naturskjønne Bø.

– Det er en fin miks blant våre ansatte, og det er ikke å legge skjul på at enkelte rett og slett har blitt tiltrukket av alt det vakre Bø og Vesterålen kan by på av unike naturopplevelser. Vi opplever også at vi har en stabil stab over tid, der selv om noen flytter på seg etter en tid klarer vi å opprettholde en høyt utdannet gruppe ansatte, fastslår Walla.

Naturlig tempo

Så hvor tenker gründerne bak Framsikt å ta selskapet inn i framtiden? Walla er klar på at det har vært en tøff vei fram til dit selskapet er i dag med mye hardt arbeid og mange millioner kroner brukt på produktutvikling og innovasjon.

– Vi ønsker å vokse i et naturlig tempo. Nå som mye av programvaren vår er ferdig utviklet, ser vi at omsetningen også for 2019 godt vil overstige tallene fra i fjor. Og som sagt er målsetningen å nå 50 millioner i 2020, noe jeg er overbevist på at vi skal greie. Produktene og tjenestene våre blir godt tatt imot i kommune-Norge, og vi trives her i Bø. Men vi er i ferd med å vokse ut av dagens lokaler, og ser at vi har behov for flere møterom og andre typer rom i tillegg til et stort og åpent kontorlandskap, innrømmer den daglige lederen for en gründerbedrift som Bø kommune, og hele Vesterålen, skal være både stolt over og framsnakke.