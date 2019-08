Nymogården AS vil fortsette sin rettslige prosess mot Kubehus-eierne

På oppdrag fra Nymogården AS, bygget Kubehus AS et rekkehus med tre boliger i Bardufoss, som viste seg å ha store feil og mangler. Nymogården AS har en rettslig prosess gående mot Kubehus, og denne vil ikke stoppe selv om Kubehus AS nå er konkurs.