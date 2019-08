– Vi fortjener noen svar om Fiskebøl, Solberg!

Det kan ikke begrunnes at et testsenter skal legges til Horten. – Det kan ikke begrunnes at et testsenter skal legges til Horten.

Det var den klare beskjeden da de to, sammen med ordførerkandidat Kurt Jenssen og 6.-kandidat Cathrine Iversen var på rundtur i Hadsel før helga. De to stortingsrepresentantene legger ikke skjul på at et testsenter, som blant annet skal fungere som øvingsområde for oljearbeid i arktiske forhold, bør være i nettopp et arktisk miljø.