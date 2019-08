Truet med forbud mot internasjonal skipsfart på Melbu

Pluss

I midten av mai informerte Kystverket selskapet om en tilsynsrapport hvor Kystverket kom med et varsel om pålegg knyttet til ISPS-terminalen på Melbu. ISPS er en forkortelse for International Ship and Port Facilities Security Code. Denne gjelder en utvidelse av konvensjonen om sikkerhet for personell og skip på sjøen. I følge Wikipedia trådte ISPS i kraft i 2004 og angir hvilke ansvarsområder forskjellige parter har for å detektere og hindre sikkerhetstrusler mot skip og havner i bruk til internasjonal handel.