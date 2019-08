I år betaler vesterålingene for første gang mer enn 100 millioner i eiendomsskatt

Pluss

Det viser en gjennomgang av budsjettene som VOL har gjort. Tallene viser at kommunepolitikerne i alle kommunene har gjort seg avhengige av eiendomsskatten. I 2007 var det bare to kommuner i Vesterålen, Hadsel og Sortland, som hadde eiendomsskatt. I 2019 har alle kommuner innført eiendomsskatt, Lødingen og Øksnes i 2018, Bø i 2015 og Andøy i 2009. Hadsel økte grunnlaget for eiendomsskatt i 2015.