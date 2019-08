Simon (15) tatt ut på landslaget i volleyball

Pluss

Det er en spent ungdom fra Alsvåg som slår av en prat med VOL etter at han for kun få dager siden fikk beskjeden om at han er tatt ut for å representere Norge i 1. runde i EM-kvalifiseringen i Sverige, i volleyball, i slutten av måneden. Før den tid møtes landslagsspillerne til forberedelsessamling i Oslo.