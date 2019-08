Tilfeldig vennemøte kan ha gitt nye spor i «Fridtjof Iversen-mysteriet»

Pluss

For en drøy uke siden skrev VOL om Fridtjof Iversen som forsvant sporløst i traktene mellom Bø og Øksenes for seks år siden. Kameraten Roy Jenssen fortalte da at vennene fortsatt håpet på nye spor etter Fridtjof. Leif Halland ved Sortland lensmannskontor forklarte at Fridtjof Iversen fortsatt hadde status som savnet og det ikke var utstedt noen dødsformodningsdom. Det som trengs for å reaktivere saken er nye tips eller opplysninger, forklarte Halland