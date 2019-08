Disse skal styre Forsvarets oppbygging på Evenes

Pluss

Oberst Eirik Guldvog fra Moss, som startet i jobben mandag denne uka, er sjef for 133 Luftving Evenes, og dermed øverste sjef for Luftforsvaret der. I det man kan kalle toppledelsen bak gjerdet i dag, har han nå med seg to til nyansatte som skal hjelpe med oppbyggingen av Evenes flystasjon. Løytnant Jonas Søttar fra Mosjøen er troppssjef for vakt/sikring, og startet i jobben 1. august, mens harstadværing og oberstløytnant Trond Viggo Opdal er sjef baseskvadron, nyansatt i juli.