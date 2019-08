NRK: Senterpartiet størst i Nordland:

Ap-ordførerne i Vesterålen frykter ikke Senterparti-dominans under valgopptellingen

En kommunevalgsmåling gjennomført av InFact AS for NRK, viser at Senterpartiet er det største partiet i Nord-Norge. Tove Mette Bjørkmo, ordfører i Sortland, er ikke overrasket over dette. – Dette er en trend som vi har sett over tid, og det er dermed ingen overraskelse, sier hun.