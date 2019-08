Politiet vurderer gjenopptakelse av «Fridtjof-saken». – Vi ønsker i første omgang tilgang til opplysningene VOL sitter på

Pluss

For to uker siden skrev VOL om Fridtjof Iversen som har vært sporløst forsvunnet siden sommeren 2016. Noen dager senere kontaktet Odd-Robert Leiknes meg. Han fortalte om et mulig spor han hadde funnet i området der Fridtjof forsvant. Det var en svart caps som hang på en grein ved et myrtjern. Odd-Robert tror det kan ha vært caps-en til Fridtjof. I den forbindelse uttalte politioverbetjent Leif Halland ved Sortland lensmannskontor: